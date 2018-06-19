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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В ОБСЕ сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе

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Сейчас ситуация на Донбассе наиболее напряженная с начала года
Сейчас ситуация на Донбассе наиболее напряженная с начала года / Фото из открытых источников

Ситуация на оккупированном Донбассе, где продолжается российско-украинская война, на данный момент является наиболее напряженной с начала текущего года.

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

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Увеличение количества нарушений режима прекращения огня мы наблюдаем с середины мая. И сейчас мы имеем дело с наиболее напряженной ситуацией с начала года. Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что опять подводит нас к выводу, что стороны имеют все возможности управлять ситуацией на местах,
– заявил он.

В то же время, представитель ОБСЕ отметил, что в праздничные дни число нарушений перемирия снижается, но потом опять растет.

"Пока ключевые пункты договоренностей не будут выполнены, ситуация не изменится. Необходимо прекратить огонь, отвести вооружения, развести силы и средства, провести разминирование. Иначе люди будут продолжать гибнуть", – подытожил Хуг.

Напомним, ранее миссия ОБСЕ сообщила, что в период с 2015 года по май 2018 года на Донбассе было выпущено 846 тысяч пуль, минометных мин и артиллерийских снарядов.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Перемирие ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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