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В ОБСЄ зробили тривожну заяву щодо ситуації на Донбасі

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Наразі на Донбасі найбільш напружена ситуація з початку року
Наразі на Донбасі найбільш напружена ситуація з початку року / Фото з відкритих джерел

Ситуація на окупованому Донбасі, де триває російсько-українська війна, на даний момент є найбільш напруженою з початку поточного року.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант". 

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Збільшення кількості порушень режиму припинення вогню ми спостерігаємо з середини травня. І зараз ми маємо справу з найбільш напруженою ситуацією з початку року. Але такі цикли збройного насильства ми вже спостерігали і раніше, що знову підводить нас до висновку, що сторони мають усі можливості керувати ситуацією на місцях,
– заявив він.

Водночас, представник ОБСЄ зазначив, що у святкові дні число порушень перемир'я знижується, але потім знову зростає.

"Поки ключові пункти домовленостей не будуть виконані, ситуація не зміниться. Необхідно припинити вогонь, відвести озброєння, розвести сили і засоби, провести розмінування. Інакше люди будуть продовжувати гинути", – підсумував Хуг.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ повідомила, що в період з 2015 року по травень 2018 року на Донбасі було випущено 846 тисяч куль, мінометних мін та артилерійських снарядів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ Перемир'я
Джерело: 24 Канал
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