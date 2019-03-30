19:40
30 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, сегодня
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      В Одессе автомобиль на "евробляхах" сбил трех нацгвардейцев: есть погибший

      31 Читати новину українською
      Водителя "евроблях" задержали
      Водителя "евроблях" задержали / Соцсети

      В Одессе Opel на номерах с иностранной регистрацией влетел в трех военнослужащих Национальной гвардии Украины. Один нацгвардеец погиб на месте, еще двое госпитализированы.

      По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, военнослужащие как раз заступили на патрулирование Одессы накануне президентских выборов.

      Читайте также: Во Львове девушка попала под колеса двух автомобилей и чудом выжила

      В автомобиле Opel – трое пострадавших. Водителя же машины задержали.

       

      blog_ava
      Кого украинцы поддерживали на предыдущих выборах: инфографика по регионам
      сегодня
      1956
      Теги: Новости Украины Жертвы Нацгвардія Аварии и ДТП Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?
      сегодня , 19:00 На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?
      Повернись живим 168
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      сегодня , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 220
      Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      сегодня , 17:30 Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      Віталій Дейнега 71
      Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      сегодня , 17:00 Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      Павло Казарін 187
      Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      сегодня , 16:00 Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      Катерина Одарченко 352
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Одесская "Барби" снимется в голливудском фильме: опубликованы фото
       8 декабря 2015 , 23:21
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Ливерпуль и Манчестер Сити сойдутся в битве за лидерство АПЛ, Барселона против Валенсии и еще 3 топ-матчи уик-энда
       5 октября 2018 , 13:22
      Сколько потратили украинцы на импорт легковых авто: названа сумма
       27 февраля , 16:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук