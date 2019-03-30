В Одессе автомобиль на "евробляхах" сбил трех нацгвардейцев: есть погибший
В Одессе Opel на номерах с иностранной регистрацией влетел в трех военнослужащих Национальной гвардии Украины. Один нацгвардеец погиб на месте, еще двое госпитализированы.
По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, военнослужащие как раз заступили на патрулирование Одессы накануне президентских выборов.
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В автомобиле Opel – трое пострадавших. Водителя же машины задержали.
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