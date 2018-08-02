В Одессе двоих активистов хотели раздавить грузовиком: фото с места событий

В четверг, 2 августа, в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором ехали представители "Движения новых сил" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик.

Об этом сообщает "Depo.Одесса".

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Из грузовика на ходу выпрыгнул водитель и скрылся на мопеде, который за ним подъехал.



Нападение на Кузаконя и Козьму в Одессе

Активисты успели из машины выпрыгнуть и остались живы. Произошло это рядом с детской площадкой.



Нападение на Кузаконя и Козьму в Одессе



Нападение на Кузаконя и Козьму в Одессе

На место происшествия прибыла полиция, которая выясняет обстоятельства нападения.



Нападение на Кузаконя и Козьму в Одессе