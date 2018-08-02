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В Одессе двоих активистов хотели раздавить грузовиком: фото с места событий

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В Одессе совершили нападение на активистов
В Одессе совершили нападение на активистов / odesa.depo.ua

В четверг, 2 августа, в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором ехали представители "Движения новых сил" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик.

Об этом сообщает "Depo.Одесса".

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Из грузовика на ходу выпрыгнул водитель и скрылся на мопеде, который за ним подъехал.

Напад на Кузаконя та Козьму в Одесі
Нападение на Кузаконя и Козьму в Одессе

Активисты успели из машины выпрыгнуть и остались живы. Произошло это рядом с детской площадкой.


Нападение на Кузаконя и Козьму в Одессе


Нападение на Кузаконя и Козьму в Одессе

На место происшествия прибыла полиция, которая выясняет обстоятельства нападения.


Нападение на Кузаконя и Козьму в Одессе

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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