В Одессе горела многоэтажка: десятки людей эвакуировали – фото
В Одессе утром загорелся четырехэтажный жилой дом на улице Ришельевская. В результате эвакуировали 40 человек.
Спасатели в 05:25 прибыли на место вызова. В ГСЧС сообщили, что горело 800 квадратных метров.
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В ГСЧС предупредили, что существует угроза разрушения жилого дома, который горел в Одессе.
Спасатели сразу прибыли на место вызова // Фото: ГСЧС
Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей дома и ликвидации пожара.
Пожарные эвакуировали 40 человек. Погибших нет,
– говорится в сообщении.
Спасатели помогают людям согреться // Фото: ГСЧС
В 07:08 пожар был локализован, а в 08:00 ликвидирован. Причину пожара сейчас устанавливают.
Источник: 24 канал
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