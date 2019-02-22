В Одессе горела многоэтажка: десятки людей эвакуировали – фото

В Одессе утром загорелся четырехэтажный жилой дом на улице Ришельевская. В результате эвакуировали 40 человек.

Спасатели в 05:25 прибыли на место вызова. В ГСЧС сообщили, что горело 800 квадратных метров.

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В ГСЧС предупредили, что существует угроза разрушения жилого дома, который горел в Одессе.



Спасатели сразу прибыли на место вызова // Фото: ГСЧС

Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей дома и ликвидации пожара.

Пожарные эвакуировали 40 человек. Погибших нет,

– говорится в сообщении.



Спасатели помогают людям согреться // Фото: ГСЧС

В 07:08 пожар был локализован, а в 08:00 ликвидирован. Причину пожара сейчас устанавливают.