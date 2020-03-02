В Одесской области полицейские ловили голого мужчину в шляпе и с ножом

Одесские правоохранители задержали вооруженного ножом мужчину, который был без одежды.

Инцидент произошел в Черноморске Одесской области. Скорее всего мужчина находился под воздействием наркотиков, сообщили очевидцы журналистам сайта 04868.

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Голый мужчина бегал по улице Александрийская. Полиция смогла остановить нарушителя только после длительного забега.

Хулигана отправили в реанимационное отделение Черноморской больницы. После задержания у него проявились характерные признаки передозировки.

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