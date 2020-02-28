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      Бегал по столу и обливался водой: "слуга народа" устроил дебош в мэрии Мелитополя – видео

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      В Мелитополе Запорожской области в пятницу, 28 февраля, возникли настоящие стычки между депутатом от "Слуги народа" Владимиром Крейденком вместе со сторонниками и членами горсовета. Все из-за митинга за отмену тарифов теплосети.

      К приходу Крейденко подготовились и оппоненты – под мэрией уже ждали активисты, которые обвинили депутата в "распродаже украинской земли", сообщает издание "Риа-Мелитополь".

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      Сессия городского совета должна была начаться в 10 утра, но Владимир Крейденко со сторонниками пришли еще в 9. Когда выяснилось, что дверь в сессионный зал еще закрыты, депутат начал их вырывать.

      Все это происходило на глазах у полицейских. Те сделали замечание депутату, на что тот в ответ пригрозил пожаловаться на "препятствование деятельности" депутата Верховной Рады.

      Крейденко пытается выломать дверь в сессионный зал мэрии Мелитополя: смотрите видео

      Когда препятствие в виде входной двери было преодолено, Владимир Крейденко вместе со сторонниками забежали в сессионный зал. Там депутат занял место председательствующего на сессии.

      Оказалось, что пока нардеп прорывался в сессионный зал, местные депутаты зашли с другого входа и уже заняли свои места. Тогда между Крейденко и главой Управления делами исполкома мэрии Мелитополя Михаилом Семикиным завязалась словесная перепалка, которая закончилась двусторонним обливанием водой.

      Крейденко и Семикин обливаются водой: смотрите видео

      Впоследствии в сессионном зале появился секретарь городского совета Роман Романов. Тогда были несколько неудачных попыток успокоить все происходящее. Позже Владимир Крейденко совершил неудачную попытку залезть на стол – на видео заметно, как море рук снимает его оттуда.

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      Крейденко неудачно пытался залезть на стол: смотрите видео

      Столкновения в горсовете Мелитополя: смотрите видео

      Впрочем настоящий курьез начался лишь после того, как сессия Мелитопольского городского совета приняла решения, ради которых и собиралась. Тогда Владимир Крейденко несколько раз пытался прокричать что-то о роспуске горсовета.

      В этот же момент в сессионном зале начал играть Гимн Украины, и весь шум и беспорядок, который до этого проходил в сессионном зале, мгновенно стих. После этого депутаты горсовета и Крейденко со сторонниками разошлись.

      Гимн Украины после скандального заседания горсовета Мелитополя: смотрите видео

      Что известно о Владимире Крейденко?
      Народный депутат 9 созыва Верховной Рады от партии "Слуга народа". Перед этим был основателем и председателем "Партии республиканцев". Также был помощником-консультантом нардепов 6 и 8 созыва.

      Крейденко 32 года, а родился он в самом Мелитополе. Он является кандидатом наук государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

      Мелитополь Запорожской области: смотрите карту

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: столкновения Курьезные новости Новости Мелитополя Слуга народа Новости Украины Новости политики
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