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      Бігав по столі й обливався водою: "слуга народу" влаштував дебош у мерії Мелітополя – відео

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      На засіданні мелітопольської міськради виникли сутички за участю нардепа Крейденка / zik.ua

      У Мелітополі Запорізької області в п'ятницю, 28 лютого, виникли справжні сутички між депутатом від "Слуги народу" Володимиром Крейденком разом з прибічниками та членами міськради. Усе через мітинг за відміну тарифів тепломережі.

      До приходу Керйденка підготувалися і опоненти – під мерією вже чекали активісти, які звинуватили депутата у "розпродажі української землі", повідомляє видання "Ріа-Мелітополь".

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      Сесія міської ради мала б розпочатися о 10 ранку, але Володимир Крейденко з прихильниками прийшли ще о 9. Коли з'ясувалося, що двері сесійної зали ще закриті, депутат почав їх виривати.

      Усе це відбувалося на очах в поліцейських. Ті зробили зауваження депутату, на що той у відповідь пригрозив поскаржитися на "перешкоджання діяльності" депутата Верховної Ради.

      Крейденко намагається виламати двері у сесійну залу мерії Мелітополя: дивіться відео

      Коли перешкода у вигляді вхідних дверей була подолана, Володимир Крейденко разом з прихильниками забігли до сесійної зали. Там депутат зайняв місце головуючого на сесії.

      Виявилося, що поки нардеп проривався до сесійної зали, місцеві депутати зайшли з іншого входу і вже зайняли свої місця. Тоді між Крейденком і головою управління справами виконкому мерії Мелітополя Михайлом Семікіним зав'язалася словесна перепалка, яка закінчилася двостороннім обливанням водою.

      Крейденко і Семікін обливаються водою: дивіться відео

      Згодом у сесійній залі з'явився секретар міської ради Роман Романов. Тоді були кілька невдалих спроб заспокоїти усе те, що відбувалося. Опісля Володимир Крейденко здійснив невдалу спробу залізти на стіл – на відео лише помітно, як море рук знімають його звідти.

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      Крейденко невдало намагався залізти на стіл: дивіться відео

      Сутички у міськраді Мелітополя: дивіться відео

      Втім справжній курйоз почався лише після того, як сесія мелітопольської міської радиухвалила рішення, заради яких і збиралася. Тоді Володимир Крейденко кілька разів намагався прокричати щось про розпуск міськради.

      У цей же момент у сесійній залі почав грати Гімн України і увесь гамір і безлад, який до цього відбувався у сесійній залі, умить вщух. Після цього депутати міськради і Крейденко з прихильниками розійшлися.

      Гімн України після скандального засідання міськради Мелітополя: дивіться відео

      Що відомо про Володимира Крейденка?Народний депутат 9 скликання Верховної Ради від партії "Слуга народу". Перед цим був засновником та головою "Партії республіканців". Також був помічником-консультантом нардепів 6 і 8 скликання.

      Крейденку 32 роки, а народився він у самому Мелітополі. Він є кандидатом наук з державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

      Мелітополь Запорізької області: дивіться карту

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Сутички Курйозні новини Новини Мелітополя Слуга народу Новини України Новини політики
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