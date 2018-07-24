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В Одесской области столкнулись два грузовых автомобиля: погибли двое людей

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В Одесской области столкнулись два грузовых автомобиля
В Одесской области столкнулись два грузовых автомобиля / Иллюстративное фото

В понедельник, 23 июля, в 23:50 в Ивановском районе Одесской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что авария произошла на 412 километре трассы Одесса – Киев.

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В результате ДТП погибли водитель грузовика 1972 года рождения и его сын 1993 года рождения,
– отметили спасатели.

Работники ГСЧС с помощью специального инструмента достали тело погибшего водителя и передали сотрудникам полиции.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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