В Одесской области столкнулись два грузовых автомобиля: погибли двое людей
В понедельник, 23 июля, в 23:50 в Ивановском районе Одесской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что авария произошла на 412 километре трассы Одесса – Киев.
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В результате ДТП погибли водитель грузовика 1972 года рождения и его сын 1993 года рождения,
– отметили спасатели.
Работники ГСЧС с помощью специального инструмента достали тело погибшего водителя и передали сотрудникам полиции.
Источник: 24 Канал
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