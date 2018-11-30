В одной из постсоветских стран запретили украинский сахар
Пока сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружают и не растаможивают. Все из-за запрета принимать грузы из Украины.
Об этом сообщили в Национальной ассоциации сахарников Украины.
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Руководитель аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутило утверждает, что такая остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее. Более того в последнее время основным импортером украинского сахара был именно Узбекистан.
Мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта,
– прокомментировала Руслана Бутило.
Кроме того, НАСУ "Укрцукор" направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерство экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и уладить ситуацию.
Интересно, что за 2017-2018 маркетинговые года Украина поставила на внешние рынки 560,4 тысяч тонн сахара. Основным импортером стал Узбекистан, импортировав 209,9 тысяч тонн сахара на сумму 79,1 миллионов долларов.
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