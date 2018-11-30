18:13
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В одной из постсоветских стран запретили украинский сахар

      81 Читати новину українською
      В Узбекистане запретили украинский сахар
      В Узбекистане запретили украинский сахар / Фото из открытых источников

      Пока сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружают и не растаможивают. Все из-за запрета принимать грузы из Украины.

      Об этом сообщили в Национальной ассоциации сахарников Украины.

      Читайте также: Еврокомиссия выделила Украине помощь в размере 500 миллионов евро

      Руководитель аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутило утверждает, что такая остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее. Более того в последнее время основным импортером украинского сахара был именно Узбекистан.

      Мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта,
      – прокомментировала Руслана Бутило.

      Кроме того, НАСУ "Укрцукор" направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерство экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и уладить ситуацию.

      Интересно, что за 2017-2018 маркетинговые года Украина поставила на внешние рынки 560,4 тысяч тонн сахара. Основным импортером стал Узбекистан, импортировав 209,9 тысяч тонн сахара на сумму 79,1 миллионов долларов.

      Теги: Новости Украины імпорт Новости Узбекистана Министерство экономического развития и торговли
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук