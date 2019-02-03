В оккупированном Алчевске продают туалетную бумагу с названием "#Донбасснаш": фото

Пророссийские оккупанты пытаются креативить, как могут. Во временно неподконтрольном Украине Алчевске, что на Луганщине, начали производить туалетную бумагу с названием "#Донбасснаш".

Такие фотографии разместил журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

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Так, на обертке от бумаги указан юридический адрес Украины. При этом возле названия туалетной бумаги написано "сделано в "ЛНР".

"Когда комментарии не нужны", – написал в посте с фотографиями Казанский.