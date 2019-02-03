В окупованому Алчевську продають туалетний папір із назвою "#Донбаснаш": фото
Проросійські окупанти намагаються креативити, як можуть. В тимчасово непідконтрольному Україні Алчевську, що на Луганщині, почали виробляти туалетний папір з назвою "#Донбаснаш".
Такі фотографії розмістив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter.
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Так, на обгортці від паперу в юридичній адресі вказана Україна. При цьому біля назви туалетного паперу написано "зроблено в "ЛНР".
"Коли коментарі не потрібні", – написав у пості із фотографіями Казанський.
Джерело: 24 rанал
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