В окупованому Алчевську продають туалетний папір із назвою "#Донбаснаш": фото

Проросійські окупанти намагаються креативити, як можуть. В тимчасово непідконтрольному Україні Алчевську, що на Луганщині, почали виробляти туалетний папір з назвою "#Донбаснаш".

Такі фотографії розмістив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter.

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Так, на обгортці від паперу в юридичній адресі вказана Україна. При цьому біля назви туалетного паперу написано "зроблено в "ЛНР".

"Коли коментарі не потрібні", – написав у пості із фотографіями Казанський.