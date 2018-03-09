В оккупированном Донецке произошел взрыв: СМИ террористов сообщают о жертвах

Днем 9 марта в Кировском районе временно оккупированного Донецка прогремел взрыв.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на заявления очевидцев.

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По предварительной информации, в результате взрыва гранаты погибли мужчина и женщина. Также сообщается о четырех пострадавших в результате взрыва.

Как сообщают очевидцы, взрыв произошел около 12:00 на улице Бахметьева возле кафе "СССР". Боевики "ДНР" информацию пока не комментируют.

Напомним, вечером 5 марта в оккупированном Донецке взорвали автомобиль. Инцидент произошел на улице Артема возле спорткомплекса "Олимпийский".