В окупованому Донецьку стався вибух: ЗМІ терористів повідомляють про жертви
Вдень 9 березня в Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька пролунав вибух.
Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на заяви очевидців.
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За попередньою інформацією, унаслідок вибуху гранати загинули чоловік і жінка. Також повідомляється про чотирьох постраждалих унаслідок вибуху.
Як повідомляють очевидці, вибух стався близько 12:00 на вулиці Бахметьєва біля кафе "СССР". Бойовики "ДНР" інформацію наразі не коментують.
Нагадаємо, увечері 5 березня в окупованому Донецьку підірвали автомобіль. Інцидент трапився на так званій вулиці Артема поблизу спорткомплексу "Олімпійський".
Джерело: 24 Канал
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