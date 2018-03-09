В окупованому Донецьку стався вибух: ЗМІ терористів повідомляють про жертви

Вдень 9 березня в Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька пролунав вибух.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на заяви очевидців.

Читайте також: В окупованому Донецьку підірвали автомобіль

За попередньою інформацією, унаслідок вибуху гранати загинули чоловік і жінка. Також повідомляється про чотирьох постраждалих унаслідок вибуху.

Як повідомляють очевидці, вибух стався близько 12:00 на вулиці Бахметьєва біля кафе "СССР". Бойовики "ДНР" інформацію наразі не коментують.

Нагадаємо, увечері 5 березня в окупованому Донецьку підірвали автомобіль. Інцидент трапився на так званій вулиці Артема поблизу спорткомплексу "Олімпійський".