В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в дом: фото

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке с рельсов сошел вагон трамвая и врезался в жилой дом, расположенный близ колеи.

Инцидент произошел утром 8 марта, пишет издание "Остров" со ссылкой на очевидцев.

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Местные жители публикуют в соцсетях фото с места аварии и рассказывают детали.

Трамвай сошел с рельсов между остановкой по требованию и остановкой площадь Буденного.

Правда, на фото видно, что это не пассажирский трамвай, а один ремонтный вагон.

Местные жители предполагают, что в лучшем случае движение на этом участке будет восстановлено вечером четверга.



Трамвай врезался в дом в Донецке