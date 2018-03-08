В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в дом: фото
В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке с рельсов сошел вагон трамвая и врезался в жилой дом, расположенный близ колеи.
Инцидент произошел утром 8 марта, пишет издание "Остров" со ссылкой на очевидцев.
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Местные жители публикуют в соцсетях фото с места аварии и рассказывают детали.
Трамвай сошел с рельсов между остановкой по требованию и остановкой площадь Буденного.
Правда, на фото видно, что это не пассажирский трамвай, а один ремонтный вагон.
Местные жители предполагают, что в лучшем случае движение на этом участке будет восстановлено вечером четверга.
Трамвай врезался в дом в Донецке
Источник: 24 Канал
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