В окупованому Донецьку трамвай зійшов з рейок і врізався в будинок: фото
В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку з рейок зійшов вагон трамваю і врізався у житловий будинок, розташований поблизу колії.
Інцидент трапився вранці 8 березня, пише видання "Остров" з посиланням на очевидців.
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Місцеві мешканці публікують у соцмережах фото з місця аварії і розповідають деталі.
Трамвай зійшов з рейок між зупинкою на вимогу та зупинкою площа Будьонного.
Щоправда, на фото видно, що це не пасажирський трамвай, а один ремонтний вагон.
Місцеві мешканці припускають, що у найкращому випадку рух на цій ділянці буде відновлено ввечері четверга.
Трамвай врізався у будинок в Донецьку
Джерело: 24 Канал
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