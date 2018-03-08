В окупованому Донецьку трамвай зійшов з рейок і врізався в будинок: фото

В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку з рейок зійшов вагон трамваю і врізався у житловий будинок, розташований поблизу колії.

Інцидент трапився вранці 8 березня, пише видання "Остров" з посиланням на очевидців.

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Місцеві мешканці публікують у соцмережах фото з місця аварії і розповідають деталі.

Трамвай зійшов з рейок між зупинкою на вимогу та зупинкою площа Будьонного.

Щоправда, на фото видно, що це не пасажирський трамвай, а один ремонтний вагон.

Місцеві мешканці припускають, що у найкращому випадку рух на цій ділянці буде відновлено ввечері четверга.





Трамвай врізався у будинок в Донецьку