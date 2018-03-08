8 березня по "ДНР-рівськи": мережу здивував продаж тортів у супермаркеті
Жителі окупованої бойовиками "ДНР" Макіївки опублікували фото з супермаркету "Обжора", у який напередодні 8 березня завезли партію святкових тортів.
Фото опублікував блогер під ніком Fashik Donetskiy у своєму Twitter-акаунті.
На знімку видно солодощі, які адміністрація магазину виставила прямо на піддоні на підлогу. У соцмережах зазначили, що це цілком відповідає естетиці "русского мира".
Окупована РФ Макіївка. Супермаркет "Обжора". І так з'їдять,
– йдеться у дописі до фото.
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"Свиней з підлоги потрібно годувати, піддони – це занадто", – обурюються українці у соцмережах.
Джерело: 24 Канал
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