В оккупированном Крыму ФСБ снова задержала украинца

В ФСБ России утверждают, что задержали в оккупированном Крыму украинца, который якобы не имел при себе документов. Мужчину задержали ночью вблизи админграницы с материковой Украиной.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму.

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Так, в пресс-службе ФСБ заявили, что гражданина Украины 1992 года рождения задержали в темное время суток вблизи автомобильного пункта пропуска "Джанкой", который расположен за несколько сотен метров от линии админграницы. Имени задержанного в ФСБ не называют.

Российские правоохранители привлекли мужчину к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней.

24 канал писал, недавно появилась информация о том, что при въезда в оккупированный Крым Федеральная служба безопасности России задержала украинца, который находился в российском федеральном розыске. Его обвинили в "групповом мошенничестве". Есть ли связь между двумя задержаниями – пока неизвестно.

К слову, в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональных данных.

Напомним что, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона готова в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.