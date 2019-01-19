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      В окупованому Криму ФСБ знову затримала українця

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      ФСБ Росії знову стверджує, що затримала в окупованому Криму українця без документів
      ФСБ Росії знову стверджує, що затримала в окупованому Криму українця без документів / Фото з відкритих джерел

      У ФСБ Росії стверджують, що затримали в окупованому Криму українця, який нібито не мав при собі документів. Чоловіка затримали вночі поблизу адмінкордону з материковою Україною.

      Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на управління ФСБ Росії по Криму.

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      Так, у прес-службі ФСБ заявили, що громадянина України 1992 року затримали у темний період доби поблизу автомобільного пункту пропуску "Джанкой", що розташований за кілька сотень метрів від лінії адмінкордону. Імені затриманого у ФСБ не називають.

      Російські правоохоронці притягнули чоловіка до відповідальності за порушення правил проходу в прикордонну зону, тимчасового перебування та пересування у ній.

      24 канал писав, нещодавно з’явилась інформація про те, що при в’їзду до окупованого Криму Федеральна служба безпеки Росії затримала українця, який перебував у російському федеральному розшуку. Його звинуватили у "груповому шахрайстві". Чи є зв’язок між двома затриманнями – наразі невідомо.

      До слова, у Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональних даних.

      До слова,  перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона готова в кінці січня-початку лютого передати Росії 25 громадян РФ з українських в'язниць в обмін на українських політв'язнів. 

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму ФСБ Новини Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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