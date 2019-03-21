В парламенте обсуждают громкое заявление Луценко о после США Йованович

Заявление генпрокурора стало темой номер один на парламентском заседании. Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill сказал, что посол США в Украине Мари Йованович якобы передавала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

В партиях "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" считают, что надо еще разбираться, кто говорит правду в этой ситуации: Юрий Луценко или Мари Йованович, сообщила корреспондент 24 канала.

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Представители коалиции считают, что сейчас нет никаких оснований увольнять Юрия Луценко.

Я точно могу сказать, что кто-то из них говорит неправду, но кто я не знаю. И я думаю, что надо услышать больше конкретики от Юрия Луценко и от Мари Йованович. Помощь основывается на общих стратегических интересах наших государств, поэтому эта основа является более прочной, чем отношения двух людей,

– рассказал народный депутат "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Светлана Залищук, которая есть в Комитете иностранных дел, считает, что это может подорвать отношения между Украиной и США, а также повлиять на авторитет. Такие заявления в отношении посла Соединенных Штатов Америки не могут быть незамеченными.

Петр Порошенко, который сегодня рассказывает о своих невероятных дипломатические достижениях, имеет обязанность внести представление в Верховную Раду об отставке Юрия Луценко с должности генпрокурора. Иначе президент будет покрывать подрыв отношений с правительством США,

– пояснила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед.

Однако поскольку во фракциях коалиции считают, что ничего экстраординарного не произошло, то голосов за его отставку вряд ли наберется.