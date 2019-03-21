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      У парламенті обговорюють гучну заяву Луценка про посла США Йованович

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      Заява генпрокурора стала темою номер один на парламентському засіданні. Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill сказав, що посол США в Україні Марі Йованович нібито передавала йому список людей, яких попросила "не переслідувати".

      У партіях "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" вважають, що треба ще розбиратися, хто каже правду в цій ситуації: Юрій Луценко чи Марі Йованович, повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: У посольстві США прокоментували скандальну заяву Луценка

      Представники коаліції вважають, що зараз немає жодних підстав звільняти Юрія Луценка.

      Я точно можу сказати, що хтось з них каже неправду, але хто я не знаю. І я думаю, що треба почути більше конкретики від Юрія Луценка та від Марі Йованович. Допомога ґрунтується на спільних стратегічних інтересах наших держав, тому ця основа є більш міцною, ніж відносини двох людей,
      – розповів народний депутат "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

      Світлана Заліщук, яка є в Комітеті закордонних справ, вважає, що це може підірвати стосунки між Україною та США, а також вплинути на авторитет. Такі заяви щодо посла Сполучених Штатів Америки не можуть бути не поміченими.

      Петро Порошенко, який сьогодні розказує про свої неймовірні дипломатичні досягнення, має обов’язок внести подання до Верховної Ради про відставку Юрія Луценка з посади генпрокурора. Інакше президент буде покривати підривання стосунків з урядом США,
      – пояснила заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

      Проте оскільки у фракціях коаліції вважають, що нічого екстраординарного не сталося, то голосів за його відставку навряд чи назбирається.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Юрій Луценко ГПУ Оксана Сироїд Олексій Гончаренко Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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