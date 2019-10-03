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      В ПАСЕ протестовали против присутствия российской делегации, активистов вывела охрана: фото

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      Участники акции против присутствия российской делегации в ПАСЕ
      Участники акции против присутствия российской делегации в ПАСЕ / ukrinform.ua

      В Парламентской ассамблее Совета Европы провели акцию протеста против присутствия российской делегации. Активисты обвинили организацию в отступлении от демократических ценностей.

      Акция протеста состоялась во время обсуждения вопроса нарушения прав человека и подавления мирных демонстраций в Москве, пишет "Укринформ". Непосредственно в акции приняли участие украинцы, поляки, крымские татары, но координация ее организации проходила между активистами из многих других стран Европы.

      Важно: Украина вместе с Грузией и странами Балтии создала группу в ПАСЕ

      Как только начал выступать депутат Госдумы РФ Петр Толстой, активисты развернули украинский и грузинские флаги. Они выразили свое решительное несогласие с присутствием российской делегации в Ассамблее.

      Украинцы и грузины отметили, что Россия – это террористическое государство, и что для ПАСЕ является стыдом решение о безусловном возвращении РФ.

      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала

      Участники акции также отметили, что сейчас Совет Европы, делегаты Парламентской ассамблеи, которые поддержали возвращение российской делегации, должны разделить ответственность за преступления и уничтожение демократии кремлевским режимом.

      Заметим, что охрана вывела украинцев и всех участников акции из зала заседаний и здания Совета Европы. В то же время никаких мер физического воздействия не применялось.

      Интересно: Было три варианта: в "Слуге народа" раскрыли детали бойкота Украины в ПАСЕ

      Почему украинская делегация не поехала в ПАСЕ?С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

      Из-за Украины Польша, Латвия, Литва, Эстония и Грузия присоединились к бойкоту официальных мероприятий в ПАСЕ. Подробнее – по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Новости России Евросоюз Украина – Россия ПАСЕ
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