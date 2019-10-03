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      У ПАРЄ протестували проти присутності російської делегації, активістів вивела охорона: фото

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      Учасники акції проти присутності російської делегації у ПАРЄ
      Учасники акції проти присутності російської делегації у ПАРЄ / ukrinform.ua

      У Парламентській асамблеї Ради Європи провели акцію протесту проти присутності російської делегації. Активісти звинуватили організацію у відступі від демократичних цінностей.

      Акція протесту відбулася під час обговорення питання порушення прав людини та придушення мирних демонстрацій у Москві, пише "Укрінформ". Безпосередньо в акції взяли участь українці, поляки, кримські татари, але координація її організації проходила поміж активістами з багатьох інших країн Європи.

      Важливо: Україна разом із Грузією та країнами Балтії утворила групу в ПАРЄ

      Як тільки почав виступати депутат Держдуми РФ Петр Толстой, активісти розгорнули український і грузинські прапори. Вони висловили свою рішучу незгоду із присутністю російської делегації в Асамблеї.

      Українці та грузини наголосили, що Росія – це терористична держава, і що для ПАРЄ є соромом рішення про безумовне повернення РФ.

      ПАРЄ голосування повернення Росії
      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ Інфографіка 24 каналу

      Учасники акції також відзначили, що нині Рада Європи, делегати Парламентської асамблеї, які підтримали повернення російської делегації, повинні розділити відповідальність за злочини і знищення демократії кремлівським режимом.

      Зауважимо, що охорона вивела українців та всіх учасників акції із зали засідань та будівлі Ради Європи. Водночас жодних заходів фізичного впливу не застосовувалося.

      Цікаво: Було три варіанти: у "Слузі народу" розкрили деталі бойкоту України в ПАРЄ

      Чому українська делегація не поїхала у ПАРЄ? З 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.

      Через Україну Польща, Латвія, Литва, Естонія та Грузія приєдналися до бойкоту офіційних заходів в ПАРЄ. Детальніше – за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії ПАРЄ Україна – Росія Євросоюз
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