У ПАРЄ протестували проти присутності російської делегації, активістів вивела охорона: фото

У Парламентській асамблеї Ради Європи провели акцію протесту проти присутності російської делегації. Активісти звинуватили організацію у відступі від демократичних цінностей.

Акція протесту відбулася під час обговорення питання порушення прав людини та придушення мирних демонстрацій у Москві, пише "Укрінформ". Безпосередньо в акції взяли участь українці, поляки, кримські татари, але координація її організації проходила поміж активістами з багатьох інших країн Європи.

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Як тільки почав виступати депутат Держдуми РФ Петр Толстой, активісти розгорнули український і грузинські прапори. Вони висловили свою рішучу незгоду із присутністю російської делегації в Асамблеї.

Українці та грузини наголосили, що Росія – це терористична держава, і що для ПАРЄ є соромом рішення про безумовне повернення РФ.



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Учасники акції також відзначили, що нині Рада Європи, делегати Парламентської асамблеї, які підтримали повернення російської делегації, повинні розділити відповідальність за злочини і знищення демократії кремлівським режимом.

Зауважимо, що охорона вивела українців та всіх учасників акції із зали засідань та будівлі Ради Європи. Водночас жодних заходів фізичного впливу не застосовувалося.

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Чому українська делегація не поїхала у ПАРЄ? З 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ.



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