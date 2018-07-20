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В полиции сообщили, из-за чего могло произойти смертельное ДТП на Житомирщине

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Смертельное ДТП на Житомирщине: в полиции рассказали детали
Смертельное ДТП на Житомирщине: в полиции рассказали детали / "Житомир. today"

Люди, пострадавшие в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Житомирской области, были доставлены в больницы областного центра. Что касается причин трагедии, то, вполне вероятно, сработал человеческий фактор, поскольку дорога была ровной и обеспеченной всеми средствами безопасности движения.

Об этом рассказала пресс-секретарь Житомирского областного управления Нацполиции Алла Ващенко, передает "112 Украина".

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По ее словам, среди погибших есть один ребенок, а десять пострадавших доставили в лечебные учреждения Житомира.

"У них – травмы различной степени тяжести. Медики оказывают необходимую помощь, чтобы спасти жизни травмированных людей", – отметила пресс-секретарь полиции.

По ее словам, дорога, на которой произошла трагедия, ровная и обеспеченная всеми средствами безопасности движения. Правда, в полиции не исключают и человеческий фактор, а именно – несоблюдение правил безопасности или скоростного режима.

"Это все нужно выяснять путем автотехнических экспертиз, поскольку водитель маршрутки погиб. Другой водитель сейчас дает показания", – констатировала Ващенко.

Напомним, около 11:00 на Житомирщине вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. В связи с инцидентом Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, прокуратура области начала расследование по факту смертельной аварии.

Теги: Криминальные новости Новости Украины ДТП возле Житомира Аварии и ДТП Расследования Полиция Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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