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У поліції сповістили, через що могла статися смертельна ДТП на Житомирщині

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Смертельна ДТП на Житомирщині: у поліції розповіли деталі
Смертельна ДТП на Житомирщині: у поліції розповіли деталі / "Житомир. today"

Людей, які постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки на Житомирщині, було доправлено до лікарень обласного центру. Щодо причин трагедії, то, цілком імовірно, спрацював людський фактор, оскільки дорога була рівною та забезпеченою всіма засобами для безпеки руху.

Про це розповіла речниця Житомирського обласного управління Нацполіції Алла Ващенко, передає "112 Україна".

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За її словами, серед загиблих є одна дитина, а десятьох потерпілих доправили до лікувальних закладів Житомира.

"У них – травми різного ступеня тяжкості. Медики надають необхідну допомогу, щоб врятувати життя людей, яких травмовано", – зазначила речниця поліції.

За її словами, дорога, на якій сталася трагедія, є рівною та забезпеченою всіма засобами для безпеки руху. Щоправда, у поліції не виключають і людський фактор, а саме – недотримання правил безпеки або швидкісного режиму.

"Це все потрібно з'ясовувати шляхом автотехнічних експертиз, оскільки водій маршрутки загинув. Інший водій зараз дає свідчення", – констатувала Ващенко.

Нагадаємо, близько 11:00 на Житомирщині поблизу села Глибочиці зіткнулися маршрутка та вантажівка, у результаті чого загинули щонайменше 10 людей. У звязку із інцидентом Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогу потерпілим. Крім того, прокуратура області розпочала розслідування за фактом смертельної аварії. 

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП поблизу Житомира Новини Житомира Поліція Кримінальні новини Розслідування
Джерело: 24 Канал
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