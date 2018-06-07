В Польше военные начали собирать данные о гражданах иностранного происхождения

В Польше военные штабы начали собирать конфиденциальную информацию о гражданах страны других национальностей. Запросы на информацию направляются органам местного самоуправления.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

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Несколько десятков руководителей уездов с западной и юго-западной Польше уже получили письма от воеводских военных штабов с просьбой предоставить информацию о лицах не польской национальности. Военные хотят знать их численность, уровень интеграции с остальным обществом, уровень жизни, основные проблемы и конфликты, возникающие в месте их проживания. Также просят предоставить информацию о формальных и неформальных лидерах групп в которые входят лица не польской национальности.



Польские военные также собирают информацию о местных средствах массовой информации. Это данные "анализа информационной среды, в том числе местной прессы, радио, телевидения и веб-сайтов". Также в ответ на запрос необходимо прокомментировать склонность этих медиа к различным типам воздействия.



Все данные надо собрать до сентября и передать в воеводские военные штабы.



Местным властям дали время на информирование до сентября. Как написано в запросе, речь идет о создании так называемого "театра стратегического интереса".

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Представители Генерального штаба уверяют, что все действия осуществляются в рамках действующих правовых норм. Действия вытекают из конституционной обязанности по защите независимости государства, неделимости территории и нерушимости границ. Это, как утверждает штаб, требует всестороннего и системного взгляда на развитие оборонного потенциала. Речь идет о поддержании постоянной готовности к обороне государства, а это, как утверждает руководство армии, требует проведения постоянных исследований и анализа, охватывающих различные области.



В Генеральном штабе объяснили, что сбор информации для анализа является только "статистическим, количественным и качественным", а его отличительной особенностью является "забота о сохранении конфиденциальных данных".