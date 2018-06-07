16:44
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Польщі військові почали збирати дані про громадян іноземного походження

526
У Польщі почала збирати дані про громадян іноземного походження
У Польщі почала збирати дані про громадян іноземного походження / Фото з відкритих джерел

У Польщі військові штаби почали збирати конфіденційну інформацію про громадян країни інших національностей. Запити на інформацію надсилаються органам місцевого самоврядування.

Про це інформує польська радіостанція RMF FM.

Читайте також: Робота у Польщі: більшість українських заробітчан не хочуть постійно жити в цій країні

Кілька десятків керівників повітів із західної та південно-західної Польщі вже отримали листи від воєводських військових штабів з проханням надати інформацію про осіб не польської національності. Військові хочуть знати їхню чисельність, рівень інтеграції з рештою суспільства, рівень життя, основні проблеми і конфлікти, що виникають у місці їхнього проживання. Також просять надати інформацію про формальних і неформальних лідерів груп, до яких входять особи не польської національності.

Польські військові також збирають інформацію про місцеві засоби масової інформації. Це дані "аналізу інформаційного середовища, в тому числі місцевої преси, радіо, телебачення і веб-сайтів". Також у відповідь на запит необхідно прокоментувати схильність цих медіа до різних типів впливу.

Усі дані треба зібрати до вересня і передати до воєводських військових штабів.

Читайте також: У Польщі істотно зросла неприязнь до українців і німців

Представники генерального штабу запевняють, що всі дії здійснюються в рамках чинних правових норм. Дії випливають з конституційного обов'язку щодо захисту незалежності держави, неподільності території та непорушності кордонів. Це, як стверджує штаб, вимагає всебічного і системного погляду на розвиток оборонного потенціалу. Йдеться про підтримання постійної готовності до оборони держави, а це, як переконує керівництво армії, вимагає проведення постійних досліджень і аналізу, що охоплюють різні сфери.

У Генеральному штабі пояснили, що збір інформації для аналізу є лише "статистичним, кількісним та якісним", а його характерною рисою є "турбота про збереження конфіденційних даних".

Теги: Новини політики Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сьогодні, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 319
Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
сьогодні, 14:01 Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
Інна Жолобович 2714
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1511
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3803
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 494
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук