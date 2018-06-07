У Польщі військові почали збирати дані про громадян іноземного походження

У Польщі військові штаби почали збирати конфіденційну інформацію про громадян країни інших національностей. Запити на інформацію надсилаються органам місцевого самоврядування.

Про це інформує польська радіостанція RMF FM.

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Кілька десятків керівників повітів із західної та південно-західної Польщі вже отримали листи від воєводських військових штабів з проханням надати інформацію про осіб не польської національності. Військові хочуть знати їхню чисельність, рівень інтеграції з рештою суспільства, рівень життя, основні проблеми і конфлікти, що виникають у місці їхнього проживання. Також просять надати інформацію про формальних і неформальних лідерів груп, до яких входять особи не польської національності.

Польські військові також збирають інформацію про місцеві засоби масової інформації. Це дані "аналізу інформаційного середовища, в тому числі місцевої преси, радіо, телебачення і веб-сайтів". Також у відповідь на запит необхідно прокоментувати схильність цих медіа до різних типів впливу.

Усі дані треба зібрати до вересня і передати до воєводських військових штабів.

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Представники генерального штабу запевняють, що всі дії здійснюються в рамках чинних правових норм. Дії випливають з конституційного обов'язку щодо захисту незалежності держави, неподільності території та непорушності кордонів. Це, як стверджує штаб, вимагає всебічного і системного погляду на розвиток оборонного потенціалу. Йдеться про підтримання постійної готовності до оборони держави, а це, як переконує керівництво армії, вимагає проведення постійних досліджень і аналізу, що охоплюють різні сфери.

У Генеральному штабі пояснили, що збір інформації для аналізу є лише "статистичним, кількісним та якісним", а його характерною рисою є "турбота про збереження конфіденційних даних".