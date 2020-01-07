В праздничную ночь военный задержал злоумышленника, чем спас десятки людей

Украинский военный с Запорожского гарнизона Военной службы правопорядка Виктор Гавриш в новогоднюю ночь буквально спас десятки людей. Все потому, что он увидел, как злоумышленник обливает бензином жилой дом, и задержал его, чем предотвратил поджог.

Во время серьезной опасности все решает мгновение, когда нет времени на размышление – срабатывает подсознание. И только через некоторое время приходит понимание сделанного и осознание рисков, которым подвергался, пишет по этому поводу Военная служба правопорядка ВСУ.

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Все случилось в новогоднюю ночь – около 1:30 ночи 1 января 2020 года. Виктор Гавриш в свободное от выполнения воинского долга время праздновал Новый год, и вдруг услышал запах безнину.

Когда он выбежал в подъезд, то увидел, что дверь соседей, лестницы и стены подъезда до третьего этажа полностью облиты бензином. Мгновенно вызвав полицию, военный побежал на третий этаж.

Там он и увидел соседа, который как раз пытался поджечь подъезд. Увидев Виктора Гавриша, тот набросился на него с кулаками. В итоге военному удалось задержать нарушителя и передать его полицейским. Правда сам герой нашей истории получил перелом правой руки.

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В Военной службе правопорядка отметили, что наряду с героями, о которых говорили на весь мир, возле нас живут герои, о которых никто и никогда не слышал. И именно благодаря им мы можем спокойно жить и с надеждой смотреть в будущее.