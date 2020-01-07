06:36
7 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В праздничную ночь военный задержал злоумышленника, чем спас десятки людей

      41 Читати новину українською
      На Запорожье военный самостоятельно смог предотвратить поджог жилого дома / kitsman.city

      Украинский военный с Запорожского гарнизона Военной службы правопорядка Виктор Гавриш в новогоднюю ночь буквально спас десятки людей. Все потому, что он увидел, как злоумышленник обливает бензином жилой дом, и задержал его, чем предотвратил поджог.

      Во время серьезной опасности все решает мгновение, когда нет времени на размышление  срабатывает подсознание. И только через некоторое время приходит понимание сделанного и осознание рисков, которым подвергался, пишет по этому поводу Военная служба правопорядка ВСУ.

      Важно! На полигоне "Широкий лан" вспыхнул пожар, пострадал военный

      Все случилось в новогоднюю ночь  около 1:30 ночи 1 января 2020 года. Виктор Гавриш в свободное от выполнения воинского долга время праздновал Новый год, и вдруг услышал запах безнину.

      Когда он выбежал в подъезд, то увидел, что дверь соседей, лестницы и стены подъезда до третьего этажа полностью облиты бензином. Мгновенно вызвав полицию, военный побежал на третий этаж.

      Там он и увидел соседа, который как раз пытался поджечь подъезд. Увидев Виктора Гавриша, тот набросился на него с кулаками. В итоге военному удалось задержать нарушителя и передать его полицейским. Правда сам герой нашей истории получил перелом правой руки.

      Интересно: Почему для американских военных важно обучение в украинской армии

      В Военной службе правопорядка отметили, что наряду с героями, о которых говорили на весь мир, возле нас живут герои, о которых никто и никогда не слышал. И именно благодаря им мы можем спокойно жить и с надеждой смотреть в будущее.

      Спасать жизни людей при пожаре  поступок, безусловно, достойный. А сделать так, чтобы пожара не произошло  это спасти и человеческие жизни, и имущество, и новогоднее праздничное настроение всем вокруг. Верьте в армию  мы рядом и не подведем,
       резюмировали в ВСП.

      Как семья спасла лошадей в Черкасской области: увлекательная история
      6 января
      78
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пожар Новости Запорожья Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      6 января , 23:10 12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
      Настя Сукач 2158
      6 января , 22:00 Главные новости 6 января: украинцы празднуют Сочельник, скандал с российским блогером
      Ірина Кошанська 525
      6 января , 19:10 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 249
      6 января , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 779
      6 января , 16:03 У Путина закончился срок, когда он мог уйти мирно: эксклюзивное интервью с Яковиной
      Олена Трибушна 1888
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук