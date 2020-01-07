У святкову ніч військовий затримав зловмисника, врятувавши десятки людей

Український військовий з Запорізького гарнізону Військової служби правопорядку Віктор Гавриш у новорічну ніч буквально врятував десятки людей. Все через те, що він побачив, як зловмисник обливає бензином житловий будинок, та затримав його, чим запобіг підпалу.

Під час серйозної небезпеки все вирішує мить, коли немає часу на роздум – спрацьовує підсвідомість. І лише за якийсь час приходить розуміння зробленого і усвідомлення ризиків, на які наражався, пише з цього приводу Військова служба правопорядку ЗСУ.

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Усе трапилося у новорічну ніч – близько 1:30 ночі 1 січня 2020 року. Віктор Гавриш у вільний від виконання військового обов'язку час святкував Новий рік, аж раптом почув запах безнину.

Коли він вибіг у під'їзд, то побачив, що двері сусідів, сходи та стіни під'їзду аж до третього поверху повністю облиті бензином. Миттю викликавши поліцію, військовий побіг на третій поверх.

Там він і побачив сусіда, який саме намагався підпалити під'їзд. Побачивши Віктора Гавриша, той накинувся на нього з кулаками. У підсумку військовому вдалося затримати порушника та передати його поліцейським. Щоправда сам герой нашої історії зазнав перелому правої руки.

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У Військовій службі правопорядку наголосили, що поряд з героями, про яких говорили на увесь світ, біля нас живуть герої, про яких ніхто і ніколи не чув. Та саме завдяки їм ми можемо спокійно жити та з надією дивитися у майбутнє.

Рятувати життя людей під час пожежі – вчинок, безумовно, гідний. А зробити так, щоб пожежі не сталося – це врятувати і людські життя, і майно, і новорічний святковий настрій всім довкола. Вірте в армію – ми поруч і не підведемо,

– резюмували у ВСП.