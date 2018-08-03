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В работе Facebook произошел сбой: проблема коснулась и Украины

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В работе Facebook произошел сбой
В работе Facebook произошел сбой / Фото из открытых источников

В пятницу вечером, 3 августа, в работе социальной сети Facebook произошел сбой. Проблемы почувствовали в основном пользователи из европейских стран, в частности Украины, и США.

Об этом сообщает Downdetector.

Около 19:00  количество обращений по проблемам в работе Facebook составило 344 Так, больше всего жалоб поступило из Великобритании, Венгрии и США.

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Отмечается, что 47% проблем связаны с невозможностью открыть Facebook, 35% пользователей столкнулись с трудностями при попытке авторизоваться, а еще 17% – с проблемами с приложением.

Facebook збійТерритории, на которых в работе Facebook произошел сбой

Теги: Facebook Техно Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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