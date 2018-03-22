В Раде обговорят возможность привлечения к уголовной ответственности и ареста Савченко

В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрит предоставление разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Об этом говорится на официальном сайте парламента.

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Также на повестке дня законопроект # 8151 "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений" о приостановлении действия так называемых "поправок Лозового", говорится в повестке дня Рады.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что в четверг, 22 марта, будет рассмотрено представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного Надежды Савченко. Кроме того, она анонсировала показ видео, которое шокирует общество.