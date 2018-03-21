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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Савченко о возможном аресте: Я была в тюрьме, и меня не пугают ни война, ни плен, ни камера

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Соцсети

Народный депутат Надежда Савченко обнародовала все подробности голосования о снятии с нее депутатской неприкосновенности. По ее словам, у украинской власти сейчас есть желание убрать ее из политики, но предсказать результат она не может.

Такое заявление политик сделала в комментарии "Радио Свобода".

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"В парламенте ни у кого нет друзей. Политики не дружат друг с другом, они используют друг друга: сегодня они выгодны друг другу, но завтра могут друг друга продать. Поэтому я не могу вам ничего конкретного сказать о тактике голосования Верховной Рады против меня. Но, конечно же, у украинской власти сейчас есть желание убрать меня из политики, и я не могу предсказать результат, который будет получен", – отметила она.

По ее словам генеральный прокурор зарегистрировал на нее три представления в Верховную Раду, поэтому состоятся три голосования, по которым соответственно будет и три решения Верховной Рады.

"Первое – о снятии депутатской неприкосновенности, второе – о возбуждении уголовного дела и возможности привлечь меня к суду. А третьим будет разрешение на арест Надежды Савченко. Необязательно, что проголосуют по всем трем позициям положительно. Возможно, обойдется и без ареста", – отмечает парламентарий.

В то же время она добавляет, что не имеет никакого плана на случай ареста.

"Какой может быть план на случай ареста? Я уже была в тюрьме, и меня не пугают ни война, ни плен, ни камера. Чем меня может еще испугать наша власть?" – констатировала Савченко.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что в четверг, 22 марта, будет рассмотрено представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко. Кроме того, она анонсировала показ видео, что шокирует общество.

Теги: Верховная Рада Надежда Савченко Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ
Источник: 24 Канал
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