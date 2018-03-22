Рада розгляне надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Савченко

У четвер, 22 березня, Верховна Рада розгляне надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

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Також на повістці дня законопроект # 8151 "Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення деяких положень" щодо призупинення дії так званих "правок Лозового", йдеться в порядку денному Ради.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що у четвер, 22 березня, буде розглянуто подання на зняття недоторканності, затримання та арешт позафракційного Надії Савченко. Крім того, вона анонсувала показ відео, яке шокує суспільство.