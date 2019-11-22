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      В Раде могут создать новую депутатскую группу – из изгнанников со "Слуги народа"

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      Поляков и Скороход – депутаты, которых исключили из фракции "Слуга народа" / Коллаж 24 канала

      Исключенные из фракции "Слуга народа" депутаты Анна Скороход и Антон Поляков намерены создать собственную депутатскую группу. Причем в нее привлекут других нардепов из этой же политической силы.

      Об этом заявила сама Анна Скороход "Общественному радио".

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      Мы сейчас с Антоном (Поляковым – 24 канал) создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите. Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимают,
      – сказала Скороход.

      Однако при этом депутат отметила, что шла на выборы с президентской программой и намерена идти с ней в дальнейшем.

      Почему Скороход исключили из фракции

      14 ноября депутат Анна Скороход заявила, что власть преследует ее мужа Алексея Алякина из-за того, что сама она голосовала против законопроекта о реформе рынка земли – а это противоречило позиции фракции. В тот же день председатель фракции Давид Арахамия обвинил депутатку в том, что она предлагала взятки и лоббировала интересы "олигархических групп".

      15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход. В тот же день из фракции исключили Антона Полякова – якобы из-за того, что он нарушил договоренности относительно голосования по ряду важных законопроектов.

      Читайте также: Понимаем, кто является командным игроком, а кто – нет: детали исключения Скороход и Полякова

      Того же 15 ноября о скандальном исключении Анны Скороход и Антона Полякова из фракции "Слуга народа" в эфире 24 каналу говорил политический эксперт Тарас Семенюк. Он отметил, что "такие распри разъединяют и может произойти очень большой раскол".

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      22 ноября
      3078
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Антон Поляков Верховная Рада Слуга народа Анна Скороход
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