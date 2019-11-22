В Раде могут создать новую депутатскую группу – из изгнанников со "Слуги народа"

Исключенные из фракции "Слуга народа" депутаты Анна Скороход и Антон Поляков намерены создать собственную депутатскую группу. Причем в нее привлекут других нардепов из этой же политической силы.

Об этом заявила сама Анна Скороход "Общественному радио".

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Мы сейчас с Антоном (Поляковым – 24 канал) создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите. Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимают,

– сказала Скороход.

Однако при этом депутат отметила, что шла на выборы с президентской программой и намерена идти с ней в дальнейшем.

Почему Скороход исключили из фракции

14 ноября депутат Анна Скороход заявила, что власть преследует ее мужа Алексея Алякина из-за того, что сама она голосовала против законопроекта о реформе рынка земли – а это противоречило позиции фракции. В тот же день председатель фракции Давид Арахамия обвинил депутатку в том, что она предлагала взятки и лоббировала интересы "олигархических групп".

15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход. В тот же день из фракции исключили Антона Полякова – якобы из-за того, что он нарушил договоренности относительно голосования по ряду важных законопроектов.

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Того же 15 ноября о скандальном исключении Анны Скороход и Антона Полякова из фракции "Слуга народа" в эфире 24 каналу говорил политический эксперт Тарас Семенюк. Он отметил, что "такие распри разъединяют и может произойти очень большой раскол".