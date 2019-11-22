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      У Раді можуть створити нову депутатську групу – з вигнанців із "Слуги народу"

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      Поляков та Скороход – депутати, яких виключили з фракції "Слуга народу" / Колаж 24 каналу

      Виключені з фракції "Слуга народу" депутати Анна Скороход та Антон Поляков мають намір створити власну депутатську групу. Причому до неї залучать інших нардепів із цієї ж політичної сили.

      Про це заявила сама Анна Скороход "Громадському радіо".

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      Ми зараз з Антоном (Поляковим – 24 канал) створимо групу "Справжні слуги" чи "Слуга народу-2″. Нас буде більше, от побачите. Є люди, яким не подобається те ставлення і ті рішення, які ухвалюють,
      – сказала Скороход.

      Однак при цьому депутатка зауважила, що йшла на вибори із президентською програмою і має намір йти з нею надалі.

      Чому Скороход виключили з фракції

      14 листопада депутатка Анна Скороход заявила, що влада переслідує її чоловіка Олексія Алякіна через те, що сама вона голосувала проти законопроєкту про реформу ринку землі – а це суперечило позиції фракції. Того ж дня голова фракції Давид Арахамія звинуватив депутатку в тому, що вона пропонувала хабарі й лобіювала інтереси "олігархічних груп". 

      15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити Анну Скороход. Того ж дня із фракції виключили Антона Полякова – начебто через те, що він порушив домовленості щодо голосування по низці важливих законопроєктів.

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      Того ж 15 листопада про скандальне виключення Анни Скороход та Антона Полякова з фракції "Слуга народу" в ефірі 24 каналу говорив політичний експерт Тарас Семенюк. Він наголосив, що "такі чвари роз'єднують і може статись дуже великий розкол".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Анна Скороход Слуга народу Верховна Рада Антон Поляков
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