В Раде проходит совещание с участием председателей фракций и правительства
В Верховной Раде продолжается совещание по внеочередному заседанию парламента. На нем присутствуют председатели председателей парламентских фракций, спикер Рады Дмитрий Разумков, а также глава правительства Денис Шмигаль.
В парламенте обсуждают повестку дня внеочередного заседания и правительственный законопроект о комплексе мер по противодействию эпидемии коронавирусу в Украине. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Узнайте больше Рада перенесла заседание из-за вспышки коронавируса среди депутатов, – СМИ
В Раде собрались председатели председателей парламентских фракций и групп, а также премьер-министр Украины Денис Шмигаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
К слову, ранее заседание Рады планировали на 26 марта. Однако впоследствии его перенесли на 28 марта из-за вспышки коронавируса среди нардепов. Болезнь обнаружили сразу у трех парламентариев: Сергея Шахова, Сергея Великого и Александра Лукашева.
На внеочередном заседании могут разрешить дистанционную работу парламента. Речь идет о работе в режиме видеоконференции на время пандемии коронавируса.
Что известно о внеочередном заседании правительства
Состоялось 25 марта. На заседании приняли решение ввести на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, до 24 апреля продлили общенациональный карантин.
Также Кабмин постановил:
- должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром людей и пропуском только после медосмотра и дезинфекции транспортных средств;
- привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
- все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.