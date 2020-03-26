В Раде проходит совещание с участием председателей фракций и правительства

В Верховной Раде продолжается совещание по внеочередному заседанию парламента. На нем присутствуют председатели председателей парламентских фракций, спикер Рады Дмитрий Разумков, а также глава правительства Денис Шмигаль.

В парламенте обсуждают повестку дня внеочередного заседания и правительственный законопроект о комплексе мер по противодействию эпидемии коронавирусу в Украине. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Узнайте больше Рада перенесла заседание из-за вспышки коронавируса среди депутатов, – СМИ

В Раде собрались председатели председателей парламентских фракций и групп, а также премьер-министр Украины Денис Шмигаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

К слову, ранее заседание Рады планировали на 26 марта. Однако впоследствии его перенесли на 28 марта из-за вспышки коронавируса среди нардепов. Болезнь обнаружили сразу у трех парламентариев: Сергея Шахова, Сергея Великого и Александра Лукашева.

На внеочередном заседании могут разрешить дистанционную работу парламента. Речь идет о работе в режиме видеоконференции на время пандемии коронавируса.

Что известно о внеочередном заседании правительства

Состоялось 25 марта. На заседании приняли решение ввести на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, до 24 апреля продлили общенациональный карантин.

Также Кабмин постановил: