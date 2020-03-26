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      В Раде проходит совещание с участием председателей фракций и правительства

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      В Верховной Раде продолжается совещание по внеочередному заседанию парламента. На нем присутствуют председатели председателей парламентских фракций, спикер Рады Дмитрий Разумков, а также глава правительства Денис Шмигаль.

      В парламенте обсуждают повестку дня внеочередного заседания и правительственный законопроект о комплексе мер по противодействию эпидемии коронавирусу в Украине. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

      Узнайте больше Рада перенесла заседание из-за вспышки коронавируса среди депутатов, – СМИ

      В Раде собрались председатели председателей парламентских фракций и групп, а также премьер-министр Украины Денис Шмигаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

      К слову, ранее заседание Рады планировали на 26 марта. Однако впоследствии его перенесли на 28 марта из-за вспышки коронавируса среди нардепов. Болезнь обнаружили сразу у трех парламентариев: Сергея Шахова, Сергея Великого и Александра Лукашева.

      На внеочередном заседании могут разрешить дистанционную работу парламента. Речь идет о работе в режиме видеоконференции на время пандемии коронавируса.

      Что известно о внеочередном заседании правительства

      Состоялось 25 марта. На заседании приняли решение ввести на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации.

      Кроме того, до 24 апреля продлили общенациональный карантин.

      Также Кабмин постановил:

      • должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром людей и пропуском только после медосмотра и дезинфекции транспортных средств;
      • привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
      • все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
      • оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Дмитрий Разумков Кабинет Министров Украины Верховная Рада
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