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      У Раді проходить нарада за участі голів фракцій та уряду

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      У Раді проходить нарада за участі голів фракцій та уряду / censor.net.ua

      У Верховній Раді триває нарада щодо позачергового засідання парламенту. На ній присутні голови голів парламентських фракцій, спікер Ради Дмитро Разумков, а також голова уряду Денис Шмигаль.

      У парламенті обговорюють порядок денний позачергового засідання та урядовий законопроєкт про комплекс заходів з протидії епідемії коронавірусу в Україні. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

      Дізнайтесь більше Рада перенесла засідання через спалах коронавірусу серед депутатів, – ЗМІ

      У Раді зібралися голови голів парламентських фракцій та груп, а також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

      До слова, раніше засідання Ради планували на 26 березня. Однак згодом його перенесли на 28 березня через спалах коронавірусу серед нардепів. Недугу виявили одразу у трьох парламентарів: Сергія Шахова, Сергія Вельможного і Олександра Лукашева.

      На позачерговому засіданні можуть також дозволити дистанційну роботу парламенту. Мова йде про роботу в режимі відеоконференції на час пандемії коронавірусу.

      Що відомо про позачергове засідання уряду

      Відбулося 25 березня. На засіданні прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин.

      Також Кабмін постановив:

      • належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом людей та пропуском лише після медогляду та дезінфекції транспортних засобів;
      • залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби;
      • усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
      • надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Дмитро Разумков Кабінет Міністрів України Верховна Рада
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