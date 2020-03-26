У Раді проходить нарада за участі голів фракцій та уряду

У Верховній Раді триває нарада щодо позачергового засідання парламенту. На ній присутні голови голів парламентських фракцій, спікер Ради Дмитро Разумков, а також голова уряду Денис Шмигаль.

У парламенті обговорюють порядок денний позачергового засідання та урядовий законопроєкт про комплекс заходів з протидії епідемії коронавірусу в Україні. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Дізнайтесь більше Рада перенесла засідання через спалах коронавірусу серед депутатів, – ЗМІ

У Раді зібралися голови голів парламентських фракцій та груп, а також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

До слова, раніше засідання Ради планували на 26 березня. Однак згодом його перенесли на 28 березня через спалах коронавірусу серед нардепів. Недугу виявили одразу у трьох парламентарів: Сергія Шахова, Сергія Вельможного і Олександра Лукашева.

На позачерговому засіданні можуть також дозволити дистанційну роботу парламенту . Мова йде про роботу в режимі відеоконференції на час пандемії коронавірусу.

Що відомо про позачергове засідання уряду

Відбулося 25 березня. На засіданні прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин .

Також Кабмін постановив: