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      В Раде собирают подписи за отставку Рябошапки: реакция генпрокурора

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      Рябошапка спокойно относится к сбору подписей в Раде за его отставку
      Рябошапка спокойно относится к сбору подписей в Раде за его отставку / gp.gov.ua

      Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка спокойного относится к инициативе своей отставки и готов обсудить этот вопрос с народными депутатами в Верховной Раде.

      Подписи за отставку Рябошапки в Раде начал собирать одиозный нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский. Сам генпрокурор "спокойно и профессионально" относится к таким действиям, пишет "Интерфакс".

      Интересно: В списке есть известные фамилии, – Рябошапка о новых расследованиях коррупции в "Укроборонпроме"

      "Если подписей будет достаточно, чтобы общаться в парламенте на предмет этих подписей, то я приду в парламент и буду общаться. А пока даже не о чем говорить", – добавил Рябошапка.

      По мнению генпрокурора, причиной инициирования его отставки в Раде является то, что некоторые нардепы не довольны нынешними реформами Генпрокуратуры.

      Наверное, кто-то не доволен тем, что мы делаем. Наверное, реформы, которые мы сейчас проводим, затрагивают чьи-то интересы и люди чувствуют, что увеличиваются риски для них. Поэтому они принимают меры, чтобы плохие последствия для них не наступили,
      – отметил Рябошапка.

      Почему Дубинский хочет отставки Рябошапки?Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.

      Причина для отставки генпрокурора в том, что Рябошапка якобы закрыл дело в отношении детектива НАБУ, который "слил" данные против Игоря Гладковского, сына экс-первого заместителя секретаря СНБО. Последние замешаны в коррупционных скандалах по "Укроборонпрому".

      Также Рябошапка якобы покрывает убийц. Однако, кого именно – Дубинский не сказал.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Олександр Дубинский Слуга народа Новости политики Верховная Рада Руслан Рябошапка ГПУ
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