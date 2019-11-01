В Раде собирают подписи за отставку Рябошапки: реакция генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка спокойного относится к инициативе своей отставки и готов обсудить этот вопрос с народными депутатами в Верховной Раде.

Подписи за отставку Рябошапки в Раде начал собирать одиозный нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский. Сам генпрокурор "спокойно и профессионально" относится к таким действиям, пишет "Интерфакс".

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"Если подписей будет достаточно, чтобы общаться в парламенте на предмет этих подписей, то я приду в парламент и буду общаться. А пока даже не о чем говорить", – добавил Рябошапка.

По мнению генпрокурора, причиной инициирования его отставки в Раде является то, что некоторые нардепы не довольны нынешними реформами Генпрокуратуры.

Наверное, кто-то не доволен тем, что мы делаем. Наверное, реформы, которые мы сейчас проводим, затрагивают чьи-то интересы и люди чувствуют, что увеличиваются риски для них. Поэтому они принимают меры, чтобы плохие последствия для них не наступили,

– отметил Рябошапка.

Почему Дубинский хочет отставки Рябошапки?Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.



Причина для отставки генпрокурора в том, что Рябошапка якобы закрыл дело в отношении детектива НАБУ, который "слил" данные против Игоря Гладковского, сына экс-первого заместителя секретаря СНБО. Последние замешаны в коррупционных скандалах по "Укроборонпрому".



Также Рябошапка якобы покрывает убийц. Однако, кого именно – Дубинский не сказал.