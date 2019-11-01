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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Раді збирають підписи за відставку Рябошапки: реакція генпрокурора

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      Рябошапка спокійно ставиться до збору підписів у Раді за його відставку
      Рябошапка спокійно ставиться до збору підписів у Раді за його відставку / gp.gov.ua

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка спокійного ставиться до ініціативи своєї відставки і готовий обговорити це питання з народними депутатами у Верховній Раді.

      Підписи за відставку Рябошапки у Раді почав збирати одіозний нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський. Сам генпрокурор "спокійно і професійно" ставиться до таких дій, пише "Інтерфакс".

      Цікаво: У списку є відомі прізвища, – Рябошапка про нові розслідування корупції в "Укроборонпромі"

      "Якщо підписів буде досить, щоб спілкуватися в парламенті на предмет цих підписів, то я прийду в парламент і буду спілкуватися. А поки що навіть немає про що говорити", – додав Рябошапка.

      На думку генпрокурора, причиною ініціювання його відставки у Раді є те, що певні нардепи не задоволені теперішніми реформами Генпрокуратури.

      Напевно, хтось не задоволений тим, що ми робимо. Напевно, реформи, які ми зараз проводимо, зачіпають чиїсь інтереси і люди відчувають, що збільшуються ризики для них. Тому вони вживають заходів, щоб погані наслідки для них не настали,
      – наголосив Рябошапка.

      Чому Дубінський хоче відставки Рябошапки?Олександр Дубінський 31 жовтня показав проєкт постанови про висловленням недовіри Руслану Рябошапці. Документ вже підписали сам Дубінський та його колеги зі "Слуги народу" – Максим Бужанський і Антон Поляков.

      Причина для відставки генпрокурора у тому, що Рябошапка нібито закрив справу щодо детектива НАБУ, який "злив" дані проти Ігоря Гладковського, сина експершого заступника секретаря РНБО. Останні замішані в корупційних скандалах щодо "Укроборонпрому".

      Також Рябошапка нібито покриває убивць. Проте, кого саме – Дубінський не сказав.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Руслан Рябошапка ГПУ Олександр Дубінський
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