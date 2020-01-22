В резиденции президента возле Киева охотники выстреливают животных: фото 18+

Охотники, несмотря на запрет, охотятся на краснокнижных животных в президентской резиденции "Залесье", которая расположена вблизи села Залесье Броварского района Киевской области. Из-за этого в лесу валяются туши убитых лосей и оленей, которых затем обгладывают собаки.

Подробности об охоте на животных и фото убитых зверей опубликовал Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", эколог Владимир Борейко на сайте организации. Фотографии ему предоставили жители соседних сел, расположенных рядом с резиденцией.

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По словам эколога, на выходных в районе заказника "Велекивское болото" в "Залесье" охотятся несколько десятков охотников. Он сам 5 января 2020 года был в "Залесье" и лично слышал более 40 выстрелов.

Охота ведется как с облавных вышек, которых в "Залесье" около сотни, так и с индивидуальных вышек. Так как охотники стреляют по животным пьяными, они делают много подранков, которые потом идут в лес и там погибают,

– добавил Борейко.

Природоохранник отметил, что среди убитых животных не только олени, но и лоси, которые занесены в Красную книгу Украины.



Туши мертвых животных в президентской резиденции "Залесье" / фото 18+

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Борейко также напомнил, что 10 лет назад третий президент Виктор Ющенко подписал Указ о создании в "Залесье" национального парка, но "следующая власть в лице Януковича-Порошенко-Зеленского этот Указ не выполнила".



Останки убитых охотниками животных в резиденции "Залесье" / фото 18+

Между тем в Офисе Президента Владимира Зеленского утверждают, что сейчас в "Залесье" нет охоты.

В этих государственных организациях действует запрет на проведение охот, которого они неуклонно придерживаются,

– говорится в ответе ОПУ на запрос Борейко.



Ответ ОПУ экологу Борейко об охоте в резиденции "Залесье"