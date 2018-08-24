В РФ на замену "Сникерса" придет батончик "Армия России"

В российском "Военторге" создали шоколадный батончик со странным названием "Армия России". Он должен заменить популярный "Сникерс" в рационе солдат.

Об этом "РБК-Россия" сообщил директор "Военторга" Владимир Павлов.

Читайте также: "Чтобы не ранить чувств": в России голые статуи "одели" перед визитом делегации РПЦ

"Я его тоже пробовал, и он мне объективно понравился. Более того, когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату, то правильнее, чтобы там была продукция отечественного производителя, а не американский шоколад", – считает Павлов.

Российский аналог "Сникерса" будет весить 40 грамм, но, по словам представителей компании, калорий в нем в полтора раза меньше, чем в американском батончике. Стоимость продукта составит 30 рублей.

Как на такие нововведения отреагировали сами военные, не сообщается.