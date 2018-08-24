В РФ на заміну "Снікерсу" прийде батончик "Армія Росії"

У російському "Воєнторзі" створили шоколадний батончик з дивною назвою "Армія Росії". Він має замінити популярний "Снікерс" у раціоні солдатів.

Про це "РБК-Росія" повідомив директор "Воєнторгу" Володимир Павлов.

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"Я його пробував теж, і він мені об'єктивно сподобався. Більш того, коли наш військовослужбовець підходить до вендінговогу апарату, то правильніше, щоб там була продукція вітчизняного виробника, а не американський шоколад", – вважає Павлов.

Російський аналог "Снікерса" важитиме 40 грамів, але, за словами представників компанії, калорій у ньому в півтора рази менше, ніж в американському батончику. Вартість продукту складе 30 рублів.

Як на такі нововведення відреагували самі військові, не повідомляється.