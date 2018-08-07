В России анонсировали общенациональную акцию протеста

Российский оппозиционер Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября.

Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в YouTube.

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"Сделаем так, чтобы на этих "выборах" повышение пенсионного возраста было главной темой", – заявил Навальный.



В разгар Чемпионат мира 2018 правительство России объявило о решении постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране происходили акции протеста, организованные преимущественно представителя российской оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.



Обращение Навального:

Напомним, 28 июля в различных частях России прошли многотысячные митинги против пенсионной реформы.