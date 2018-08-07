У Росії анонсували загальнонаціональну акцію протесту

Російський опозиціонер Олексій Навальний анонсував загальноросійську акцію протесту проти підвищення пенсійного віку в єдиний день голосування 9 вересня.

Про це він заявив у відеозверненні, розміщеному в YouTube.

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"Зробимо так, щоб на цих "виборах" підвищення пенсійного віку було головною темою", – заявив Навальний.

В розпал Чемпіонат світу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представника російської опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.

Звернення Навального:

Нагадаємо, 28 липня у різних частинах Росії пройшли багатотисячні мітинги проти пенсійної реформи.