Россию не получится уничтожить, как Советский Союз, так как после введения санкций против РФ страна объединилась.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации России по международным делам Сергей Цеков, сообщают российские СМИ.

Так Цеков прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о том, что Россию можно уничтожить по сценарию СССР, а именно – санкциями.

"Главная причина развала СССР – не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидированная на фоне всех нападок на нас. Поэтому не дождутся", – сказал российский парламентарий.

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Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам Евросоюза и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени,

– убежден Цеков.

К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что конфликт на Донбассе последнее время перешел в активную фазу – "горячую войну", и ответственность за это лежит на России, как и ключи к завершению конфликта.