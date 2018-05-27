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У Росії гнівно прокоментували ідею Туки щодо знищення РФ

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Цеков прокоментував ідею Туки про знищення Росії
Цеков прокоментував ідею Туки про знищення Росії / Politobzor.net

Росію не вийде знищити, як Радянський Союз, тому що після введення санкцій проти РФ країна об'єдналася.

Про це заявив член комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Сергій Цеков, повідомляють російські ЗМІ.

Так Цеков прокоментував заяву заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки про те, що Росію можна знищити за сценарієм СРСР, а саме – санкціями.

"Головна причина розвалу СРСР – не санкції, а відсутність консолідації радянського суспільства. Сьогодні Росія якраз дуже консолідована на тлі всіх нападок на нас. Тому не дочекаються", – сказав російський парламентарій.

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Санкції створюють проблеми Росії, але при цьому не менші проблеми створюють тим же країнам Євросоюзу і, зокрема, Україні. Українська сторона від обмежень, які вона, як папуга, вводить услід за Європою і Америкою, страждає більшою мірою,
– висловив переконання Цеков.

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що конфлікт на Донбасі останнім часом перейшов в активну фазу – "гарячу війну", і відповідальність за це лежить на Росії, як і ключі до завершення конфлікту.

 

Теги: Новини Росії Новини політики Україна – Росія Георгій Тука СРСР Санкції
Джерело: 24 Канал
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