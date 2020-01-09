В России горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойл": есть пострадавшие – фото, видео

Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", в российском городе Ухта в республике Коми. От огня пострадал один человек, его госпитализировали.

Огонь вспыхнул на "Лукойл-Ухтанефтепереработка" около 16:45 по местному времени, пишет ТАСС. По данным спасателей, пламя охватило площадь около 1000 квадратных метров.

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Также росСМИ пишут, что на месте пожара были слышны взрывы. Первый якобы произошел около 16:50, а второй – за 15-20 минут.



Пожар на заводе "Лукойл" в Ухте / фото МЧС РФ

Спасатели уже эвакуировали с нефтеперерабатывающего завода персонал и людей из торгового центра "Ярмарка", расположенного неподалеку.

Что известно о пострадавшем?

Во время пожара один человек получил ожоги. Его доставили в больницу, но угрозы его жизни нет.

"Пострадавший работает оператором, он госпитализирован с травмой головы и термическим ожогом лица", – рассказал собеседник издания.

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Каковы причины пожара?

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте мог произойти из-за нарушения технологического процесса. По данным следователей, сначала прогремели два взрыва, а потом вспыхнул огонь.

Российские правоохранители уже открыли дело по факту пожара на заводе "Лукойла".



В России горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" / фото из соцсетей

Существет ли угроза для местных жителе?

Администрация Ухты утверждает, что взрывы на заводе носят локальный характер, поэтому угрозы для людей нет.

Событие, которое произошло на НПЗ носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города,

– сказал руководитель пресс-службы администрации Ухты Евгений Грох.

Сами же очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео пожара. По словам людей, в домах вблизи завода ударной волной выбило окна.



Пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл"/фото из соцсетей

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в России: видео