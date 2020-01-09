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      У Росії горить нафтопереробний завод "Лукойл": є постраждалі – фото, відео

      11308 Читать новость на русском
      Пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл" / 11.mchs.gov.ru

      Масштабна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойл", що у російському місті Ухта в республіці Комі. Від вогню постраждав один чоловік, його госпіталізували.

      Вогонь спалахнув на "Лукойл-Ухтанафтопереробка" близько 16:45 за місцевим часом, пише ТАСС. За даними рятувальників, полум'я охопило площу близько 1000 метрів квадратних.

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      Також росЗМІ пишуть, що на місці пожежі було чути вибухи. Перший нібито стався близько 16:50, а другий – за 15-20 хвилин. 


      Пожежа на заводі "Лукойл" в Ухті / фото МЧС РФ

      Рятувальники вже евакуювали персонал нафтопереробного заводу та людей з торгового центру "Ярмарка", що розташований неподалік. 

      Що відомо про постраждалого?

      Під час пожежі один чоловік отримав опіки. Його доправили до лікарні, але загрози його життю немає.

      "Потерпілий працює оператором, він госпіталізований з травмою голови та термічним опіком обличчя", – розповів співрозмовник видання.

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      Які причини пожежі?

      Пожежа на нафтопереробному заводі в Ухті могла статися через порушення технологічного процесу. За даними слідчих, спочатку прогриміли два вибухи, а тоді спалахнув вогонь.

      Російські правоохоронці вже відкрили справу за фактом пожежі на заводі "Лукойлу".


      У Росії горить нафтопереробний завод "Лукойл" / фото з соцмереж

      Чи є загроза місцевим жителям?

      Адміністрація Ухти переконує, що вибухи та пожежа на заводі мають локальний характер, тож загрози для людей немає.

      Подія, що сталася на НПЗ носить локальний характер, загрози для жителів міста немає. Ніякого диму, викидів із заводу немає і заграви немає. Вітер дме у протилежний бік від міста,
      – сказав керівник пресслужби адміністрації Ухти Євген Грох.

      Самі ж очевидці публікують у соцмережах фото та відео пожежі. За словами людей, у будинках поблизу заводу ударною хвилею повибивало вікна.


      Пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл" / фото з соцмереж

      Пожежа на нафтопереробному заводі в Росії: відео

       

       

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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Пожежа Нафта Постраждалі
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