В России испугались действий НАТО: Кремль убеждает о подготовке к крупномасштабному конфликту

Начальник генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов считает, что учения НАТО в странах Балтии, Польше и акваториях Черного и Балтийского морей свидетельствуют о подготовке Альянса к крупномасштабному конфликту. Он подчеркнул, что действия Альянса повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО.

Как утверждает российский военачальник, во всех этих вышеупомянутых регионах усиливается военная активность и увеличивается интенсивность военных учений НАТО, передает ТАСС.

Советуем ознакомиться! Напряжение между США и Турцией: при чем здесь Россия и оружие

"Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к привлечению своих войск к крупномасштабному военному конфликту", – говорит Герасимов.

По его убеждению, блок продвигает тезис о "русской военной угрозе", как будто трактуя любые действия Кремля по обеспечению безопасности или любое плановое мероприятие в области военного строительства как "угрозу миру".

"В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", – добавил генерал.

В то же время он отметил, что на прошедшем саммите НАТО в Лондоне было объявлено о завершении формирования сил и средств высокой готовности в рамках инициативы "четыре по тридцать". Кроме того, было заявлено о существенном повышении оперативности переброски войск и сил на "восточный фланг" Альянса.

"С целью обеспечения доминирования в космосе на саммите принято решение о признании космического пространства как отдельной сферы ведения боевых действий на уровне с сушей, воздушным, морским и киберпространством", – констатировал Герасимов.

Он напомнил о развертывании системы ПРО в Европе. Также Герасимов сообщил. что с 2016 года страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году планируется их нарастить еще на 400 миллиардов долларов.

К теме! В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США: фото

К слову, весной 2020 года США планируют провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны". В рамках учений американских военных перекинут через Атлантический океан в Бельгию и Нидерланды. Оттуда через территорию Германии их передислоцируют в Польшу вдоль восточных границ НАТО. Целью учений станет предупреждение России от повторения аннексии, похожей на оккупацию Крыма в 2014 году.