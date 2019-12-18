11:41
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В России испугались действий НАТО: Кремль убеждает о подготовке к крупномасштабному конфликту

      155 Читати новину українською
      В России считают, что НАТО готовится к крупномасштабному конфликту / Соцсети

      Начальник генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов считает, что учения НАТО в странах Балтии, Польше и акваториях Черного и Балтийского морей свидетельствуют о подготовке Альянса к крупномасштабному конфликту. Он подчеркнул, что действия Альянса повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО.

      Как утверждает российский военачальник, во всех этих вышеупомянутых регионах усиливается военная активность и увеличивается интенсивность военных учений НАТО, передает ТАСС.

      Советуем ознакомиться! Напряжение между США и Турцией: при чем здесь Россия и оружие

      "Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к привлечению своих войск к крупномасштабному военному конфликту", – говорит Герасимов.

      По его убеждению, блок продвигает тезис о "русской военной угрозе", как будто трактуя любые действия Кремля по обеспечению безопасности или любое плановое мероприятие в области военного строительства как "угрозу миру".

      "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", – добавил генерал.

      В то же время он отметил, что на прошедшем саммите НАТО в Лондоне было объявлено о завершении формирования сил и средств высокой готовности в рамках инициативы "четыре по тридцать". Кроме того, было заявлено о существенном повышении оперативности переброски войск и сил на "восточный фланг" Альянса.

      "С целью обеспечения доминирования в космосе на саммите принято решение о признании космического пространства как отдельной сферы ведения боевых действий на уровне с сушей, воздушным, морским и киберпространством", – констатировал Герасимов.

      Он напомнил о развертывании системы ПРО в Европе. Также Герасимов сообщил. что с 2016 года страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году планируется их нарастить еще на 400 миллиардов долларов.

      К теме! В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США: фото

      К слову, весной 2020 года США планируют провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны". В рамках учений американских военных перекинут через Атлантический океан в Бельгию и Нидерланды. Оттуда через территорию Германии их передислоцируют в Польшу вдоль восточных границ НАТО. Целью учений станет предупреждение России от повторения аннексии, похожей на оккупацию Крыма в 2014 году.

      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
      сегодня
      75352
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Новости политики НАТО Война
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:30 Лучшие украинские премьеры 2019 года: что обязательно стоит посмотреть
      Юлія Турелик 85
      сегодня , 08:40 Вопрос транзита газа решать придется в любом сценарии
      Ель Мюрид 1305
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      98
      сегодня , 08:10 Дмитрий Марченко вышел под залог: что известно об украинском генерале
      Євгенія Мазур 544
      сегодня , 07:25 Децентрализация: получит ли Донбасс отдельные полномочия
      Інна Жолобович 488
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук