У Росії злякалися дій НАТО: Кремль переконує про підготовку до великомасштабного конфлікту

Начальник генштабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов вважає, що навчання НАТО в країнах Балтії, Польщі та акваторіях Чорного та Балтійського морів свідчать про підготовку Альянсу до великомасштабного конфлікту. Він підкреслив, що дії Альянсу підвищують напруженість і знижують рівень безпеки на лінії зіткнення Росія – НАТО.

Як переконує російський воєначальник, у всіх цих вищезазначених регіонах посилюється військова активність і збільшується інтенсивність військових навчань НАТО, передає ТАСС.

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"Їхні сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку НАТО до залучення своїх військ до великомасштабного військового конфлікту", – каже Герасимов.

На його переконання, блок просуває тезу про "російську військову загрозу", начебто трактуючи будь-які дії Кремля щодо забезпечення безпеки або будь-який плановий захід у галузі військового будівництва як "загрозу миру".

"У доктринальних документах Брюсселя за Росією закріплено статус противника", – додав генерал.

Водночас він зазначив, що на минулому саміті НАТО в Лондоні було оголошено про завершення формування сил і засобів високої готовності в рамках ініціативи "чотири по тридцять". Крім того, було заявлено про істотне підвищення оперативності перекидання військ і сил на "східний фланг" Альянсу.

"З метою забезпечення домінування в космосі на саміті ухвалено рішення про визнання космічного простору як окремої сфери ведення бойових дій на рівні із сушею, повітряним, морським і кіберпростором", – констатував Герасимов.

Він нагадав про розгортання системи ПРО у Європі. Також Герасимов повідомив. що з 2016 року країни-члени НАТО збільшили витрати на оборону на 130 мільярдів доларів, а до 2024 року планується їх наростити ще на 400 мільярдів доларів.

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До слова, навесні 2020 року США планують провести у Європі найбільші навчання з часів закінчення "холодної війни". У межах навчань американських військових перекинуть через Атлантичний океан у Бельгію та Нідерланди. Звідти через територію Німеччини їх передислокують до Польщі вздовж східних кордонів НАТО. Метою навчань стане попередження Росії від повторення анексії, схожої на окупацію Криму у 2014 році.