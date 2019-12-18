11:10
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      У Росії злякалися дій НАТО: Кремль переконує про підготовку до великомасштабного конфлікту

      1749 Читать новость на русском
      У Росії вважають, що НАТО готується до великомасштабного конфлікту / Соцмережі

      Начальник генштабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов вважає, що навчання НАТО в країнах Балтії, Польщі та акваторіях Чорного та Балтійського морів свідчать про підготовку Альянсу до великомасштабного конфлікту. Він підкреслив, що дії Альянсу підвищують напруженість і знижують рівень безпеки на лінії зіткнення Росія – НАТО.

      Як переконує російський воєначальник, у всіх цих вищезазначених регіонах посилюється військова активність і збільшується інтенсивність військових навчань НАТО, передає ТАСС.

      Радимо ознайомитися! Напруга між США та Туреччиною: до чого тут Росія та зброя

      "Їхні сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку НАТО до залучення своїх військ до великомасштабного військового конфлікту", – каже Герасимов.

      На його переконання, блок просуває тезу про "російську військову загрозу", начебто трактуючи будь-які дії Кремля щодо забезпечення безпеки або будь-який плановий захід у галузі військового будівництва як "загрозу миру".

      "У доктринальних документах Брюсселя за Росією закріплено статус противника", – додав генерал.

      Водночас він зазначив, що на минулому саміті НАТО в Лондоні було оголошено про завершення формування сил і засобів високої готовності в рамках ініціативи "чотири по тридцять". Крім того, було заявлено про істотне підвищення оперативності перекидання військ і сил на "східний фланг" Альянсу.

      "З метою забезпечення домінування в космосі на саміті ухвалено рішення про визнання космічного простору як окремої сфери ведення бойових дій на рівні із сушею, повітряним, морським і кіберпростором", – констатував Герасимов.

      Він нагадав про розгортання системи ПРО у Європі. Також Герасимов повідомив. що з 2016 року країни-члени НАТО збільшили витрати на оборону на 130 мільярдів доларів, а до 2024 року планується їх наростити ще на 400 мільярдів доларів.

      До теми! У Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США: фото

      До слова, навесні 2020 року США планують провести у Європі найбільші навчання з часів закінчення "холодної війни". У межах навчань американських військових перекинуть через Атлантичний океан у Бельгію та Нідерланди. Звідти через територію Німеччини їх передислокують до Польщі вздовж східних кордонів НАТО. Метою навчань стане попередження Росії від повторення анексії, схожої на окупацію Криму у 2014 році.

      Чому тремтять руки: основні причини
      сьогодні
      4120
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Війна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:30 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
      Юлія Турелик 243
      сьогодні , 08:40 Вопрос транзита газа решать придется в любом сценарии
      Ель Мюрид 1255
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      584
      сьогодні , 08:10 Дмитро Марченко вийшов під заставу: що відомо про українського генерала
      Євгенія Мазур 1646
      сьогодні , 07:25 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 1061
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук